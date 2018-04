Picnic gaat boodschappen aan huis bezorgen in Brabant en opent groot distributiecentrum

EINDHOVEN - Online-supermarkt Picnic - die boodschappen gratis aan huis bezorgt - wil Brabant veroveren en opent daarom een distributiecentrum in Eindhoven. Dit distributiecentrum wordt met 18.000 vierkante meter bijna net zo groot als de drie huidige distributiecentra - in Nijkerk, Urecht en Diemen - bij elkaar.

"Om zo efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, is voor de steden in Brabant levering vanuit Eindhoven ideaal", legt een woordvoerder uit. De nieuwe locatie aan de Achtseweg Noord wordt op dit moment verbouwd. Half mei gaat Picnic voor het eerst de boodschappen gratis aan huis bezorgen. Te beginnen in Breda en Tilburg.

Hubs

"Welke steden daarna volgen, weten we nog niet", vertelt mede-oprichter Frederik Nieuwenhuys van Picnic. "Dit hangt af van de snelheid waarmee we geschikte bedrijfsruimte voor onze lokale distributiepunten vinden."

Het nieuwe distributiecentrum biedt werkgelegenheid aan drie- tot vijfhonderd mensen. Die gaan de bestellingen van klanten klaarmaken voor verzending naar lokale distributiepunten, zogenaamde hubs. Deze medewerkers worden op dit moment geworven. Picnic heeft voor de uitbreiding naar het zuiden ook nog tweehonderd bezorgers nodig.

Verspilling

De uitbreiding naar het zuiden is onderdeel van de landelijke uitrol van Picnic. De online supermarkt schreef vorige maand de 100.000e klant in en is inmiddels actief in veertig steden. Picnic bezorgt boodschappen met elektrische wagentjes. Die zijn milieuvriendelijk en stil. Via de Picnic-boodschappenradar weten klanten tot op de minuut hoe laat de bezorging zal plaatsvinden.

