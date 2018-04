Vier dumpingen van drugsafval in 24 uur tijd, politie onderzoekt verband

BREDA - De politie is een onderzoek begonnen naar dumpingen van drugsafval in 24 uur tijd in Tilburg, Breda, Goirle en Schijndel. Het afval is vermoedelijk afkomstig uit drugslabs waar MDMA of amfetamine is geproduceerd.

Volgens woordvoerder Willem-Jan Uytdehage gaat het in Tilburg, Breda en Goirle om twintig tot dertig jerrycans en blauwe vaten per dumping. De vaten en jerrycans werden in alle gevallen in een sloot gegooid.

In Breda werd de rotzooi woensdagmiddag rond vier uur ontdekt aan de Terheijdenseweg. Rond half tien was het raak op het Oude Beekse Pad in Tilburg. En donderdagochtend werd er rond half zeven drugsafval gevonden op het Boterpad in Goirle.

Getuigen

In het oosten van de provincie werden woensdagavond ook vaten gevonden. Dat gebeurde op de Vlagheide tussen Schijndel en Veghel. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat deze dumping niets met die in het westen te maken heeft.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dumpingen. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval opgeruimd.





