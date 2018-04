Het is warm, maar het Brabants Buske houdt Brabant cool

TILBURG - In Brabant is het donderdag nóg warmer dan de dagen ervoor en dus trekt het Brabants Buske door de provincie op zoek naar de heetste verhalen. Aan het werk, zittend op het terras of vegeterend op kantoor: iedereen komt in aanmerking voor een cool bezoekske van Brabantst zwoelste buske.

Als we langskomen, nemen we namelijk een hele lading verkoelende cadeautjes mee, waaronder Brabantse badlakens, Omroep Brabant-strandballen en Brabantwaaiers. En als je heel lief naar onze verslaggevers Jos en Jesse kijkt, willen ze je misschien zelfs insmeren.





De avonturen van Jesse en Jos zijn overigens ook live te volgen op de Facebook- en Instagram Stories van Omroep Brabant.

Hondenweer

Eerder werd op de Facebookpagina van Omroep Brabant al een oproepje gedaan: waar moet het Brabants Buske als eerste heen? Dat verzoek leverde 400 reacties op. Het buske trapt af met een bezoekje aan Vera in Tilburg.

Vera is hondentrainer en -verzorgster, en werkt met roedels van wel 35 honden de hele dag buiten in een grote omheinde wei.