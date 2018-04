Burgemeester belt de hele ochtend naar de radio om grootste wandelgemeente van het jaar te worden

HILVARENBEEK - Met z'n allen moet het toch lukken? Dat dacht burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek ook. Hij is met zijn gemeente in de race om 'Wandelgemeente van het jaar' te worden. Er is alleen een klein probleem. De gemeente Bronckhorst in Gelderland ligt een paar procent voor.

Hij besloot de hele ochtend te bellen met Omroep Brabant. In de uitzending van Wakker op de radio deed de burgemeester wel vier keer een oproep. "We halen die titel toch zeker wel naar Brabant? Als we met z'n allen even stemmen, kan de overwinning ons niet meer ontgaan", aldus de enthousiaste Palmen.

Prijs

Hij loofde ook nog een prijs uit. Als Hilvarenbeek wint, geeft hij een privé-wandel-rondleiding aan één van de luisteraars. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor opgeven via het bericht op de Facebook-pagina van het programma Wakker. Stemmen op Hilvarenbeek kan op www.hilvarenbeek.nl/stem

Aan de verkiezing deden zo'n twintig gemeenten mee. De vakjury nomineerde drie gemeenten die mochten strijden voor de eerste prijs. De stemmen van het publiek zijn belangrijk, maar uiteindelijk heeft de vakjury de doorslaggevende stem. Stemmen kan nog tot en met vrijdag.

Wandelroute

De gemeente Hilvarenbeek maakt vooral indruk met de Andres Schotel Wandelroute. De route wordt ook wel een wandelmuseum genoemd. Wandelaars komen tijdens hun wandeling langs schilderijen, etsen en beelden geïnspireerd op het werk van de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel. De kunstenaar bracht zestig jaar lang zijn zomers door in het gebied.