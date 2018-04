Jongen loopt in gymkleding weg van school in Uden, politie op zoek naar hem

UDEN - Een jongen van elf wordt sinds deze ochtend vermist in Uden. Volgens de politie is hij weggelopen vanaf basisschool De Sterrenkijker in Uden. De jongen heet Jimmy en woont in ’t Oventje, een buurtschap dat onder het dorp Zeeland valt.

De jongen draagt zijn gymkleding, waarvan niet bekend is welke kleur die heeft. Ook heeft hij zwarte gymschoenen aan. De jongen is 1,57 meter lang en hij heeft donkerblond haar dat aan één zijde opgeschoren is. Mensen die hem zien, worden via Burgernet geadviseerd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.