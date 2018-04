[LIVE] Brabant heeft het warm, dus wat doet de Brabander?

EINDHOVEN - Het is donderdag de hele dag lang zonnig in Brabant, en dus kan het barbecuerooster worden ingevet en de melkflessen ingesmeerd. Volgens de wonderen van de meteorologie kan de temperatuur immers oplopen tot wel 29 graden. Omroep Brabant doet verslag aan de hand van de leukste filmpjes, foto's en posts uit het nu nog warmere Brabantse land.

"Vandaag wordt het volop zon. Misschien een paar sluierwolkjes, maar dat is alles", zegt Britta van Gendt, meteoroloog van Weer.nl.

"De lucht is droog en de temperaturen gaan supersnel omhoog. Het wordt 28 tot 29 graden op veel plekken. Alleen in de buurt van Zeeland, aan het uiterste westen van provincie, wordt het door het relatief koele zeewater het iets minder warm: ongeveer 25 graden."



Brabant en de hitte

Het warmst van de provincie wordt het in Eindhoven. Sterker nog, het zal daar volgens de verwachtingen het warmst worden van heel Nederland donderdag, aldus Van Gendt. kortom: het wordt heet. En dit is hoe Brabant daarmee omgaat: