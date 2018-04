Man onwel door mogelijke drugsdumping in appartementencomplex in Tilburg

Het is niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Bij een appartementencomplex aan het Berlagehof in Tilburg is donderdag een man ziek geworden. De hulpdiensten rukten massaal uit omdat er vaten met een onbekende vloeistof in de containerruimte van het complex waren gevonden.

De brandweer heeft gemeten of er gevaarlijke dampen hingen in de ruimte. Wat er in de vaten zit is nog niet duidelijk. De vaten staan inmiddels buiten het gebouw en vormen geen gevaar meer.

Slachtoffer weer beter

Met de man die onwel werd, gaat het weer goed. Hij mankeert verder niets, laat de politie weten. De politie gaat onderzoeken wat voor vloeistof er in de vaten zit. De politie houdt er rekening mee dat het om een drugsdumping gaat.