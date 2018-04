Patrick mishandeld na huldiging PSV: 'Ik vroeg of mannen niet blij waren met het kampioenschap'

EINDHOVEN - Een hersenschudding, een gebroken neus en een dik, blauw oog. Dat is wat een 21-jarige Veldhovenaar overhield aan het kampioensfeest van PSV van maandag. Toen Patrick zingend in de nacht van maandag op dinsdag met een vriend op de Mathildelaan liep, kreeg hij mot met drie mannen aan de overkant van de straat.

“Een van de drie mannen aan de overkant gooide iets naar ons”, vertelt het slachtoffer. “Daarop riep ik volgens mijn vriend of zij niet blij waren dat PSV kampioen was geworden of zoiets.'' Daarop kreeg Patrick te horen dat hij 'zijn bek moest houden' en dat hij anders een klap kon verwachten. Vervolgens liep hij door naar de bushalte. Daar ging een van de aangesproken mannen naar hem toe en gaf hem een harde klap. Daarna zou hij samen met de twee andere mannen snel zijn weggerend.

Bewusteloos

“Ik heb twee minuten bewusteloos op de grond gelegen, terwijl die vriend van mij 112 belde”, vertelt de Veldhovenaar.

Het eindresultaat, na onderzoek in het ziekenhuis: een hersenschudding, een gebroken neus en een dik, blauw oog. "Mijn neus doet nu nog steeds zeer." Daarnaast stelde de huisarts een opgerekte enkelband vast. "De vriend die bij me was, denkt dat deze mannen er al op uit waren om stennis te schoppen."

Nooit meer op stap

Patrick heeft zich voorgenomen nooit meer op stap te gaan. "Als ik constant rekening moet houden met wat ik zeg en bang moet zijn dat ik weer klappen krijg, dan houdt het voor mij op... Kijk, ik ben heel enthousiast. Ik houd van gezelligheid, niet van vechten. Ik wil op mijn gemak een liedje kunnen zingen en een biertje kunnen drinken als ik daar zin in heb en geen rekening moeten houden met wat mensen daarvan vinden. Dan is de lol er voor mij vanaf."

De Veldhovenaar heeft aangifte gedaan.