Efteling breekt record: meer dan vijf miljoen bezoekers

KAATSHEUVEL - De Efteling is de drukst bezochte dagattractie van 2017. Het pretpark had in 2017 voor het eerst meer dan vijf miljoen bezoekers. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC Holland Marketing en Response.

Het jaar 2017 was een goed jaar voor alle dagattracties in heel Nederland. Alle aanbieders bij elkaar trokken namelijk acht procent meer bezoeken dan het jaar ervoor. In totaal kregen alle attractieparken, dierentuinen, musea en sportieve recreatiegelegenheden en andere bezienswaardigheden zo'n 47 miljoen bezoeken.

Van Gogh

De Efteling staat in de lijst op één met ruim vijf miljoen bezoeken. Op de tweede plek staat Lovers Canal Cruises (rondvaart over de kanalen in Amsterdam) en op plek drie staat het Van Gogh Museum ook in Amsterdam.