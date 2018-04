Slapen tussen de wilde dieren: Safaripark Beekse Bergen opent resort

HILVARENBEEK - Onder grote belangstelling is woensdagavond het nieuwe Safari Resort Beekse Bergen geopend. Het vakantiedorp is gebouwd op 42 hectare van het park. Verspreid langs savannes en bosgebieden met bijzondere dieren staan 239 luxe lodges, safaritenten en boomhutten.

Onder de genodigden waren onder meer de commissaris van de koning Wim van de Donk, burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek, gedeputeerde Bert Pauli en algemeen directeur Frank van der Vloed van Philips Lighting Benelux. Samen met directeur Lips van Libéma drukten zij de openingsknop in om de savanne van het Safari Resort voor het eerst magisch te verlichten.





Grote investering

Met de bouw van het vakantieresort is zo'n honderd miljoen euro gemoeid. Gasten kunnen vanaf nu niet alleen overdag, maar ook in de avond genieten van een spectaculair uitzicht vanaf hun terras. Ze zien giraffen, zebra's en neushoorns vrij rondlopen.

In het centrale gebouw Karibu Town is het overdekte zwembad, een kinderspeelhal, supermarkt, bar en restaurant te vinden.









Maanlicht

Philips Lighting stond voor een grote uitdaging om speciale verlichting voor het Safari Resort te ontwikkelen. Van der Vloed: "Want hoe verlicht je 's avonds een savanne, hoe creëer je maanlicht waarbij dieren zich prettig voelen?"

De oplossing vond het bedrijf in ledverlichting waarmee veel verschillende lichtsettings kunnen worden gemaakt.

Toerisme

Het nieuwe resort is goed voor het meerdaagse toerisme in Brabant. Dat zegt gedeputeerde Economie Bert Pauli. "De vrijetijdssector van Brabant zit in de lift. De provincie weet sinds een aantal jaren meer bezoekers te trekken, die langer blijven en meer besteden."

Het bouwproject is nog niet helemaal af. In fase twee worden nog eens 186 lodges gebouwd. Daarmee komen er in de regio zo'n drieduizend bedden bij. Safari Resort Beekse Bergen ontvangt maandag de eerste gasten.