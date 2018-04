Schoonmakers gehuldigd voor opruimen 'teringzooi' na kampioensfeest PSV

EINDHOVEN - Ruim veertig schoonmakers van Ergon zijn op het stadhuis in Eindhoven gehuldigd voor het opruimen van de troep na het kampioensfeest van PSV. "Zonder jullie zou de stad nu een teringzooi zijn", zei wethouder Yasin Torunoglu tegen de mannen van de schoonmaakploeg. Van PSV-directeur Toon Gerbrands kregen de schoonmakers een PSV-sjaal. Tot slot waren er nog bloemen.

"Het was zwaar in het begin, je wist niet waar je moest beginnen", zegt een van de schoonmakers. Om vijf uur 's morgens begonnen ze aan de schoonmaakklus. Met veegwagentjes en bladbazers werd de rotzooi opgeruimd. Er is hard gewerkt, want om elf uur was de stad alweer aardig schoon. Een schoonmaker zegt lachend dat hij Ajax-fan is, dus het was extra afzien.









Onzichtbaar

"Weet je, dit zijn mensen die in het dagelijks leven helemaal niet zichtbaar zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de stad schoon is na een feest. Maar het is onvoorstelbaar wat deze mensen hebben gepresteerd", zegt wethouder Torunoglu. PSV directeur Gerbrands prijst de schoonmakers voor hun teamwerk, net als bij PSV!