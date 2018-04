Roemeen schiet landgenoot dood met één kogel door het hoofd en moet 12 jaar de cel in

De man werd in juni in Chaam doodgeschoten.

BREDA - De 37-jarige Roemeen die heeft bekend vorig jaar in Chaam zijn landgenoot te hebben doodgeschoten, is donderdag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Dat is twee jaar meer dan justitie had geëist.

De verdachte, B.M., schoot het slachtoffer op 28 juni met één schot dood. Dat gebeurde op de oprit van een huis van de verdachte aan de Bredaseweg.

Brand

M. had al maanden ruzie met zijn landgenoot. In de bewuste nacht ging het slachtoffer naar het huis van de verdachte om brand te stichten. Er gingen auto's in vlammen op en ook bij de voordeur en een raam werd brand gesticht.

M., die op dat moment met zijn kinderen thuis was, pakte zijn illegaal verkregen geweer en schoot één kogel door het hoofd van het slachtoffer. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Geen noodweer

Volgens de rechtbank is er geen sprake van noodweer. Op het moment van schieten was er geen dreigende situatie meer. De verdachte zag eerder zijn kans schoon om het slachtoffer uit de weg te ruimen. De rechtbank wil M. dan ook twaalf jaar in de cel voor doodslag.