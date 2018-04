Darth Vader is niet dood: 'Wie bier over mijn pak morst, maakt kennis met mijn lichtzwaard'

TILBURG - In Tilburg is hij een bijzondere verschijning. Iedere keer als Joost Dirkx in zijn kostuum op straat komt, staan de buren buiten en stoppen er auto's. Met zijn 1,98 meter is Joost net zo lang en imposant als zijn filmheld: Darth Vader, de schurk uit Star Wars. De zwaar hijgende vader van Luke Skywalker.

Als jongetje van 8 zag Joost voor het eerst Star Wars. Hij was meteen verkocht. Op de rommelmarkt kocht hij zijn eerste poppetje. Inmiddels neemt zijn verzameling de hele woonkamer in beslag. En de keuken. En het toilet. De spullen van Joost zijn zo bijzonder dat een deel dit weekend te zien is tijdens een speciale verzamelbeurs in het Spoorwegmuseum in Utrecht.





Sleutelen aan het pak

Het pak van Joost is bijzonder. Aan elk detail is gedacht. Anderhalf jaar lang bouwde hij eraan. De kosten: 3000 tot 4000 euro. "Het is niet iets wat je met carnaval aandoet. Als er bier over wordt gemorst, zou je kennismaken met mijn lichtzwaard", grinnikt Joost.

Joost is vooral te zien op bijeenkomsten van andere fanaten van Star Wars of sciencefiction. Ook gaat hij wel eens naar een kinderfeestje. "Disney staat het oogluikend toe dat je er wat mee doet op vrijwillige basis, je mag er zeker geen miljonair mee worden."

'I will destroy you'

Joost is in het dagelijks leven ingenieur, dus zijn pak heeft zelfs soundeffecten. De beroemde stem van James Earl Jones is te horen als Joost ongemerkt een paar knopjes indrukt. "I am your father" of: "I will destroy you."

Luke Skywalker, Han Solo, Boba Fett, Star Wars kent vele karakters, maar Joost zweert bij Darth Vader. "Hij is iconisch. Je hoeft Star Wars helemaal niet gezien te hebben om hem te kennen. Hij is typisch voor de tijd waarin de films gemaakt zijn." Overigens heeft de vriendin van Joost geen problemen met zijn verzamelwoede. "We hebben elkaar ontmoet op een verzamelbeurs. Ze was verkleed als smurf." Dat moet een bijzondere klik geweest zijn.