Twee keer winnen en dan mag FC Den Bosch (misschien) meedoen aan de playoffs

DEN BOSCH - Hoewel de kans inmiddels tot minimale proporties is geslonken, heeft FC Den Bosch de hoop nog steeds niet opgegeven dat het zich kan plaatsen voor de playoffs. Het smakelijke toetje van de Jupiler League kan alleen nog bereikt worden met twee overwinningen. En dan nog zijn de Bosschenaren afhankelijk van Volendam, Almere City en MVV.

Maar hoop doet leven en dus is FC Den Bosch-aanvoerder Niek Vossebelt realistisch én strijdbaar in aanloop naar de twee resterende competitiewedstrijden. Eerst thuis tegen FC Emmen en een week later in Deventer tegen Go Ahead Eagles.

"Wij moeten daarin de punten pakken. Zo lang de kans er is moeten we er vol voor gaan. We moeten onszelf niks kunnen verwijten en het onszelf niet aandoen dat we nu nog punten verspelen die we aan het einde tekortkomen. Er zijn in de Jupiler League wel vaker rare uitslagen en FC Oss moet bijvoorbeeld nog naar concurrent MVV. Dus wellicht kunnen onze vrienden ons ook nog helpen."

Brabants rechterrijtje in Jupiler League

Want ook FC Oss heeft nog een vergelijkbare theoretische kans op 'de nacompetitie'. Helmond Sport, FC Eindhoven en RKC Waalwijk zijn daar al voor uitgeschakeld en Jong PSV is uitgesloten van de playoffs. Een matig Brabants seizoen dus, waarbij FC Den Bosch met nog twee speelronden op de 14e plaats de hoogst genoteerde is.

FC Den Bosch-trainer Wil Boessen ziet daar geen patroon in. Hij gelooft niet dat er te veel Brabantse clubs zijn die elkaar in de weg zitten bij het zoeken naar onder meer talentvolle spelers en sponsors.

Golfbeweging

"Nee hoor. Dat is een golfbeweging. Die discussie hebben we in Limburg ook gehad met Fortuna Sittard, Roda JC en MVV. Nou staat ineens Fortuna weer bovenaan en heeft die club 10.000 mensen op de tribune. Iedere club, zeker ook FC Den Bosch, moet in de regio de eigen identiteit waarborgen. Als we als club goed functioneren, komen de supporters en de sponsors ook wel."

'Boel op scherp gezet'

Hoewel FC Den Bosch dus vermoedelijk dit seizoen met lege handen gaat afsluiten, wil Boessen nog niet opgeven. De strohalm is dun, maar toch wil hij zich daar nog aan vastklampen in de resterende twee competitiewedstrijden.

"Ik heb de boel op scherp op de training gezet. We hebben kansen laten liggen en punten verspeeld waar het niet nodig was. We hebben lange tijd in het linkerrijtje gestaan, maar na de winterstop konden we het niet bolwerken. Deels door vele blessures. Maar het is ongelofelijk dat je twee wedstrijden op een 14e plek nog kans maakt. Dat betekent dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Voor ons is het nu erop of eronder."