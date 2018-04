Linkerrijstrook dicht na ongeluk op A58 bij Bergen op Zoom

Het is langzaam rijden en stilstaan op de A58. (Archieffoto)

BERGEN OP ZOOM - Op de A58 tussen Bergen op Zoom is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd. Na het ongeluk is de linkerrijstrook afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur ten hoogte van de parkeerplaats De Wouwse Tol. De file loopt in rap tempo op. Bij het ongeluk zouden drie personenauto's betrokken zijn. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk.