Advocaat terreurverdachte verbijsterd over verlening hechtenis: 'Het is een flutzaak'

ROOSENDAAL/OUDENBOSCH - De advocaat van de terreurverdachte uit Essen die maandag werd opgepakt is geschokt. "Ik ben verbijsterd hoe weinig er voor nodig is om iemand op te pakken." Zijn cliënt werd maandag samen met twee broers uit Oudenbosch en een man uit Roosendaal opgepakt door een arrestatieteam.

Dat gebeurde omdat ze spraken over een aanslag op het Turkse consulaat. De vier verdachten blijven veertien dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

'Flutzaak'

Advocaat Bo Tieman vertegenwoordigt de verdachte uit het Belgische Essen. Dat is een 39-jarige Marrokaanse-Nederlander. België heeft hem uitgeleverd. Tieman heeft zijn cliënt nog niet gesproken omdat hij in beperkingen zit. De advocaat weet wel dat het bewijs tegen de man flinterdun is.

"Het is een flutzaak, er ligt helemaal niks. Er zijn uitlatingen gedaan die misschien dubieus zouden kunnen klinken", zegt hij over de geluidsopname waar justitie mee schermt. Op die opname zouden de verdachten hebben gesproken over een terroristische aanslag. Volgens Tieman was zijn cliënt ook niet aanwezig bij dat gesprek.

'Etiket terreur en iedereen schiet in de stuip'

De raadsman is het ook niet eens met de verlenging van de hechtenis. "Dat de rechter-commissaris dit zomaar goed vindt. Hang er het etiketje terreur aan en iedereen schiet in de stuip." Normaal heeft de rechter-commissaris een stevige verdenking nodig om iemand twee weken langer vast te zetten. In het geval van verdenkingen waar terreur om de hoek komt kijken is slechts een redelijke verdenking nodig. "En zelfs die redelijke verdenking is er niet", beweert de advocaat.

"Als iedereen zou kunnen lezen wat er in het dossier staat dan zullen de monden open vallen van verbazing dat je daarvoor kan worden opgepakt."

'Gezin uit huis gezet'

Hij is er dan ook zeker van dat de zaak geseponeerd gaat worden. "Of mijn cliënt wordt vrijgesproken, maar het kwaad is al geschied. Deze man is zomaar uit zijn gezin gerukt en waarvoor? Het is schokkend wat zo'n etiket terreur teweegbrengt."

De vrouw en twee kleine kinderen van zijn cliënt hebben dat aan de lijve ondervonden. "Een dag na de arrestatie zijn ze door hun huisbaas uit huis gezet."

Behalve de cliënt van Tieman zijn er twee broers van 29 en 26 jaar oud uit Oudenbosch en een 37-jarige man uit Roosendaal opgepakt.

