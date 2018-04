Ga jij barbecueën vanavond? Zo doe je het veilig en lekker

EINDHOVEN - De eerste zomerse week van het jaar is een feit. De temperaturen blijven donderdagavond onverminderd hoog en dus is het tijd om de barbecue uit de schuur te halen. Ga jij vlees op de barbecue leggen? Of voor de vegetariërs onder ons: groenten? Toppers Egbert Nillesen en Wim Vink van BBQ-team De Daltons uit Best gaven ons eerder tijdloze tips over hoe je hoe lekker en veilig kookt op kooltjes.

1. Geen spiritus

De eerste tip lijkt het meest voor de hand te liggen. Gebruik geen spiritus voor op de BBQ. ''Dat is levensgevaarlijk. Daarnaast is het gevaarlijk voor het milieu en gaat je vlees ernaar stinken'', zo licht Wim Vink toe.

2. Weg met de briketten

Argentijns houtskool heeft de toekomst, menen de twee kenners. ''Dat houdt de warmte beter vast waardoor je het vlees langer op een lage temperatuur kunt laten garen'', zegt Nillesen. Vink vult aan: ''De oude briketten zakken ieder kwartier een aantal graden, waardoor je daar nooit heel lang mee kunt barbecueën."

3. Aanmaakblokjes?

Niet doen! Volgens de experts branden de meeste aanmaakblokjes niet lang genoeg. Een speciaal gekruld bosje houtsnippers met een brandende was is volgens hen beter. ''Je ruikt het niet, het is net zo duur als een aantal aanmaakblokjes. En je hebt er maar één van nodig tijdens de barbecue, want ze branden tien minuten en het is milieuvriendelijk'', vertellen beide mannen.

4. Juiste gereedschap

Kies niet alleen voor de vleestang, maar zorg dat je helemaal goed uitgerust bent. Nillesen: ''Alleen zo'n tang is niet genoeg. Je moet ook goede handschoenen hebben die zeker bestand zijn tegen driehonderd graden."

5. Thermometertje erbij

Om er zeker van te zijn dat het vlees goed gaar is, adviseren de experts een vleesthermometer. ''Steek de thermometer in de kern van het vlees. Zo kun je precies zien wanneer het vlees perfect is. Dan loop het niet het risico dat je vlees overcooked is of juist nog niet gaar is'', constateert Vink.

LEES OOK: Wat doen Brabanders op de heetste 19 april ooit?

6. Neem de tijd

Ga niet barbecueën als je even snel iets wil eten. ''Vroeger deed ik dat ook. Al het vlees er zo snel mogelijk op en klaar, vreten maar. Tegenwoordig neem ik er vijf tot zes uur de tijd voor'', aldus Nillesen.

Tijd is volgens Vink heel belangrijk. ''Door de tijd te nemen voor het vlees, blijven ook de sappen aanwezig. En je loopt daarnaast minder kans dat het vlees uitdroogt en verbrandt.''