Aubergines die groeien dankzij suikerbieten, je moet er maar opkomen

DINTELOORD - Aubergines en suikerbieten. Misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie in de keuken maar in glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland blijken ze elkaar prima aan te vullen. Wat ze met elkaar te maken hebben? 'Water' is het goede antwoord. In de kassen bij Dinteloord krijgen gewassen restwater van de naastgelegen suikerfabriek in Dinteloord. Donderdagmiddag werd de hoogwaardige zoetwatervoorziening officeel geopend.

Een deel van het water dat overblijft bij de productie van suiker wordt gezuiverd en opgeslagen in een ondergronds bassin. Tijdens de zomer kunnen de tuinders het water dan weer gebruiken in de kas. Glastuinbouwtelers gebruiken voor het overgrote deel regenwater. Het restwater van de suikerunie is daarop een extra aanvulling.



Droogte

"Vorige winter was het erg droog. We hadden onze eigen bassins maar voor de helft vol en met dit systeem kun je dan de kraan openzetten zodat er genoeg water is", legt aubergineteler Tom de Jong uit.



Volges Piet Janmaat van de Tuibouwontwikkelingsmaatschappij gaat het om een uniek systeem. Vooral de opslagtechniek is volgens hem bijzonder: "Het water wordt tijdens de bietencampagne opgeslagen in een enorm reservoir. Het water zit in een soort natuurlijke ballon die het grondwater wegduwt. Wanneer het water opraakt, herstelt de ondergrondse structuur zich weer vanzelf".



Kwaliteit

De aangesloten tuinders kunnen tot maximaal vijftien procent gebruik maken van het gezuiverde restwater. Volgens Tom de Jong is het water goed van kwaliteit: "De aubergines groeien er prima op". Aubergines die groeien mede dankzij suikerbieten. Je moet er maar opkomen.