Nooit meer tanken: Mario heeft een zonnepaneel op zijn dak

TILBURG - Je kunt hem bijna niet missen in het centrum van Tilburg: Mario de Kort. In zijn kleine rode autootje met op het dak een zonnepaneel toert de 75-jarige Mario door de straten. En als je auto op zonne-energie rijdt, dan is het warme weer van donderdag extra mooi meegenomen. “Met dit weer rijden we gratis.”

Mario is naar eigen zeggen altijd al geïnteresseerd geweest in ‘alles wat een beetje anders is’. “Vooral elektrische dingen.” De Tilburger haalde zijn rode bolide en het zonnepaneel vanuit China naar Nederland. Hij zette de boel zelf in elkaar. "Hij rijdt fantastisch. Je hoort hem bijna niet. In de winter laad ik hem via een snoer op, in de zomer staat hij buiten."

Maar als het zo makkelijk is, waarom rijden er dan niet al lang honderden van dit soort milieuvriendelijke auto’s rond? De TU Eindhoven is er immers druk mee. Volgens Mario is het antwoord simpel.





Hoge eisen

“De eisen worden te hoog gesteld. Ze willen er 1200 kilometer mee kunnen rijden. Ik rijd korte afstanden in de stad. Dan is 30 kilometer per uur en een actieradius van 15 kilometer meer dan voldoende.”

Het enige nadeel aan het autootje zou kunnen zijn dat hij nogal opvalt, maar daar zit Mario niet mee: “Wat is een clown zonder publiek?”