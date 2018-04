Publiek kan smullen bij Michael van Gerwen-Raymond van Barneveld: 'Benieuwd voor wie de fans zijn'

Voor wie is het publiek in Ahoy? (foto: Lawrence Lustig/PDC)

ROTTERDAM - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld spelen donderdagavond in de Premier League tegen elkaar. Een bijzonder duel omdat het op Nederlandse bodem is. De vele fans die naar Ahoy gaan kunnen een leuk en snel duel verwachten. "Ze drukken allebei het gaspedaal flink in."

Woensdag was de eerste van twee avonden Premier League in Rotterdam. Het publiek kon toen twee keer genieten van een Nederlander op het podium. Van Gerwen verloor van Peter Wright, Van Barneveld won van Simon Whitlock. Donderdag staan ze tegenover elkaar. "Ik ben benieuwd op wiens hand de fans zijn", zegt Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant.

"Het is interessant wie de steun krijgt van de fans in Ahoy. Ik denk dat Barney de voorkeur heeft bij de meeste fans, omdat hij darts groot heeft gemaakt in Nederland. Maar het is een onderbuikgevoel."





Sensatie

Uiteindelijk gaat het niet om wie de meeste steun krijgt, het gaat om de winst. Van Erp rekent op een overwinning van Mighty Mike. "Normaal gesproken is Van Gerwen in zo'n korte wedstrijd de favoriet. Bij een snelle break kan hij ruim winnen. Maar ik sluit een sensatie ook niet helemaal uit. Dat zou het wel zijn als Van Barneveld de nummer één van de wereld verslaat."

Van Gerwen zal er echter alles aan doen om te winnen. "Het is een prestigieus evenement. Hij wil geen twee avonden op rij verliezen. Maar het is niet dat hij daar last van heeft. Als hij op het podium staat om te gooien, denkt hij geen moment meer aan de nederlaag tegen Wright. Hij heeft ook minder last van bagage. Van Gerwen is zo goed als zeker van de play-offs. Zelfs als hij alles verliest, is de kans groot dat hij zich plaats. Van Barneveld moet nog wel wat punten pakken."

Climax

De hele avond staat voor de fans in Ahoy in het teken van de Nederlandse clash. Zelf hadden de twee hoofdrolspelers liever los van elkaar op het podium gestaan. "Aan de andere kant is het ook wel mooi, twee Nederlanders op het podium is voor het publiek ook smullen. Het is toewerken naar de vierde wedstrijd van de avond, dat is de climax. En dan is het snel voorbij. Ze gooien allebei razendsnel. Zelfs bij 6-6 denk ik dat het binnen een kwartier klaar is."

