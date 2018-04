'Laat Piet en Francien gewoon in hun huisje wonen', petitie in één dag al 1124 keer getekend

LIESSEL - Piet en Francien Goossens (allebei 80+) mogen volgens buurvrouw Saskia van Wieringen niet in hun noodwoning aan de Hazeldonksedreef in Liessel blijven wonen. De 25-jarige Dianne van den Einden uit Helmond trekt zich het lot van het echtpaar zo aan, dat ze een petitie is gestart. Ze krijgt steun van veel mensen uit de omgeving.





De noodwoning van het echtpaar staat er volgens schoonzoon Mark Vhorik sinds de jaren vijftig. "Het is inderdaad gebouwd zonder de juiste vergunning, maar Piet en Francien mogen er van de gemeente blijven wonen." De paardenstal moet na bezwaren van de buurvrouw worden gesloopt. "Die had net een nieuw dak, maar moet binnenkort worden afgebroken. Mijn schoonvader is er kapot van. En nu dit."

'Hart op de goede plaats'

Dianne uit Helmond vindt het hartverscheurend wat het oudere echtpaar voor de kiezen krijgt. "Ze worden getreiterd door de buurvrouw. Die eist, na het slopen van de paardenstal, nu ook nog dat ze hun woning uit worden gezet. Ze zijn in de 80, dit onrecht mag ze niet worden aangedaan."

Toen Dianne op een verjaardag hoorde van de kwestie dacht ze meteen aan haar eigen opa en oma. "Ik moet er niet aan denken dat het mijn opa en oma was overkomen. Vreselijk, zeker op die leeftijd". Daarom roept ze iedereen op de petitie te ondertekenen. De familie Goossens kan die vervolgens meenemen naar de rechtbank. "Ik hoop op een rechter met het hart op de goede plaats, die ook vindt dat dit niet kan."

'Geen spatje kwaad'

Veel buurtbewoners en ook Dianne willen dat het echtpaar met rust gelaten wordt. "Ze hebben geen spatje kwaad in zich." Binnen een dag zijn er al 1124 handtekeningen verzameld en dat zegt volgens Dianne genoeg. "Ik hoop op een rustige oude dag voor Piet en Francien in hun eigen huis."