Wethouder Van Hoek Oirschot sneuvelt over sportveld

OIRSCHOT - Wethouder Caspar van Hoek uit Oirschot is gesneuveld nog voordat er handtekeningen onder een nieuw coalitieakkoord zijn gezet. Hij blijft tot het nieuwe college geformeerd is, daarna gaat hij weg. Van Hoek struikelde over sportpark Moorland.

Dinsdag werd een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend. Van Hoek overleefde die maar hij wil niet verder met een gemeenteraad waarvan een deel van de leden hem niet vertrouwt.

Er wordt in Oirschot al drie jaar gewerkt aan plannen voor de herinrichting van het sportpark. De gebruikers, voetbalvereniging Oirschot Vooruit als Hockeyclub Oirschot, snakken naar duidelijkheid.

Niet alle cijfers op een rijtje

Die zou er dinsdag komen maar Van Hoek vroeg uitstel omdat hij nog niet alle cijfers op een rijtje had. Hoewel de wethouder van Dorpsvisie beloofde dat hij voor de zomer met alle informatie zou komen diende de VVD een motie van wantrouwen in. Alleen de partijen die bezig zijn in Oirschot een nieuw college te vormen steunden de motie niet. Andere partijen wel.

Van Hoek was de beoogd wethouder voor Dorpsvisie. Dinsdag was hij nog strijdvaardig om door te gaan met het plan Moorland. Nadat hij de zaak had laten bezinken trok hij zich donderdag terug. Volgens hem is brede raadssteun nodig om de ambitieuze plannen voor de komende vier jaar uit te voeren. Nu hij niet meer het vertrouwen van de hele raad heeft wil hij geen wethouder van Oirschot meer worden.