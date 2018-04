Ivy van den Heuvel rekent op vuurwerk tijdens kampioenswedstrijd Tilburg Trappers in Duitsland

TILBURG - Tilburg Trappers speelt voor het derde jaar op rij in de Duitse Oberliga en vrijdag kan het voor de derde keer kampioen worden. Op ruim 750 kilometer van Tilburg zijn de ijshockeyers bij winst zeker van de titel. Ivy van den Heuvel kijkt met vertrouwen uit naar het vierde duel in de best-of-five-serie met Deggendorfer SC, al rekent hij zich zeker nog niet rijk.

Donderdagochtend vertrok de ploeg naar Duitsland, daar komt ze laat in de avond aan. "Het is iedere keer wel een stuk kachelen", geeft Van den Heuvel aan. Hij is het inmiddels wel gewend. Vrijdagochtend vertrekt er een bus met fans, terwijl er ook supporters met eigen vervoer naar de wedstrijd gaan.

Toch zijn er niet heel veel fans aanwezig bij het vierde duel. Een eventueel vijfde duel zou zondag in eigen huis zijn. Van den Heuvel snapt dat veel fans daarop hopen. "Maar het maakt niet uit waar je kampioen wordt. In Duitsland is het ook leuk, mooi voor de fans die ons achterna reizen. En dan kunnen we zaterdag een feestje vieren met alle Tilburgse fans." De ijshockeyers worden zaterdagavond in Tilburg gehuldigd als ze vrijdag kampioen worden.

Champions League

Na twee ruime overwinningen (9-3 en 6-1) in eigen huis staat Tilburg Trappers nu op matchpoint. Die grote zeges zijn echter geen garantie voor een makkelijke wedstrijd. "Het is jammer dat veel mensen dat continue zeggen en denken. Ik neem de Champions League als voorbeeld. De strijd tussen Barcelona en AS Roma was eigenlijk al voorbij na die eerste wedstrijd. Dat bleek toch niet zo te zijn. Net als bij Real Madrid-Juventus een dag later. We moeten er absoluut niet te makkelijk over denken. Het is sport en dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dat maakt het ook mooi."

Van den Heuvel rekent op een spannend duel. "We staan tegenover een ploeg die vecht voor de laatste kans. Terwijl wij er alles aan gaan doen om kampioen te worden. Die combinatie levert vuurwerk op."

Titels zijn bijzonder

Voor het derde jaar actief in de Duitse Oberliga, voor de derde keer kampioen. Het is goed mogelijk. "Dat is echt heel bijzonder. Het is echt een unieke prestatie. Ook omdat je merkt dat tegenstanders een stapje extra zetten tegen de kampioen. En dan speelt het ook nog mee dat wij 'die Nederlandse club' zijn. Soms proef je wel dat dat leeft. Ook daarom zou het mooi zijn om weer kampioen te worden. Hopelijk lukt het vrijdag."