Andries (45) krijgt zijn eigen schapenkudde op defensieterrein: Afghanistan-veteraan wordt herder

OIRSCHOT - Normaal lopen er zwaar bewapende soldaten, maar binnenkort krijgt het militaire oefenterrein in Oirschot er nieuwe permanente bewoners bij. De schapen van ex-militair Andries Kaptijn (45) uit Oirschot om precies te zijn. De wollige viervoeters maken geen deel uit van een nieuwe militaire trainingsstrategie, maar zijn een tegemoetkoming van defensie aan de zwaar getraumatiseerde Afghanistan-veteraan, die al jaren droomt van zijn eigen kudde.

De carrière van Kaptijn kwam tot een tragisch einde toen er bij hem een zware vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS) werd vastgesteld, vertelt boezemvriend Tom Bongers, die Kaptijn hielp met zijn plan voor een kudde op het terrein.

PTSS is een stoornis die veel soldaten oplopen na een uitzending in oorlogsgebied. Door traumatische gebeurtenissen krijgen ze psychische klachten. Maar waar veel (ex-)militairen op termijn leren leven met hun ergste demonen, is dat Kaptijn nooit gelukt. Hij werd volledig arbeidsongeschikt verklaard na verschillende missies in Afghanistan. Bongers: “Je ziet het niet aan hem, maar hij is echt invalide. Daarom praat ik nu ook met je en niet hijzelf.”

Hulp aan een vriend

Het was reden voor Bongers om zich in te zetten om zijn vriend te helpen. “Andries kwam op een gegeven moment bij me met het plan om schapen te houden op het terrein. Het is iets wat voor hem heel goed voelt. En de locatie is vertrouwd, het is de plek waar hij zelf vroeger ook gestationeerd was.” Maar ja, schapen houden op een terrein waar militaire oefeningen worden gehouden, dat gaat niet zomaar.

Zeker niet als je moet knokken tegen de bureaucratische molen van defensie, geeft Henk Voets, majoor en kazernecommandant in Oirschot, toe. “Drie jaar geleden werd het plan al eens afgewezen. We zijn bij defensie door het gebrek aan middelen inmiddels gewend geraakt om ‘nee’ te zeggen.”

Gevaarlijk?

“Het bezwaar was dat het mogelijk gevaarlijk zou zijn en dat er straks meer ex-militairen met dit soort verzoeken zouden komen.” Voets kon zich niet vinden in die redenering. “Het gaat om een stuk terrein dat amper gebruikt werd. Het wordt bovendien omheind. En Andries is tot nu toe de eerste oud-militair die ik heb ontmoet die schapenherder wil zijn.”

Het plan ging nog verder omhoog op de defensieladder. Tot aan brigadegeneraal Gerard Koot. Toestemming werd geregeld. “We vinden dat we nu gewoon menselijk moeten zijn. De bezwaren gaan natuurlijk nergens over: je helpt een man die voor ons heeft gestreden en tot rust wil komen met een stuk land dat we toch al nauwelijks gebruikten.”

De heide op

En dus kan Kaptijn binnenkort voor het eerst met zijn schapen de voor hem zo bekende heide op. Bongers: “We beginnen met zes schapen, die komen over iets meer dan een week aan. Als dat goed gaat dan komen er meer.” Ook zal er een speciale stal komen voor de schapen.

De dieren worden overigens niet door defensie betaald, maar door de speciaal opgerichte Stichting 'Eerste Compagnie van het Verloren Schaap'.