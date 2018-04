VDL gaat meebouwen aan mega-telescoop in Chili

De ELT in Chili

EINDHOVEN - VDL in Eindhoven gaat meebouwen aan de grootste telescoop ter wereld van de European Southern Observatory. Met de order zijn enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. President-directeur Willem van der Leegte heeft donderdag zijn handtekening onder het contract gezet.

De telescoop wordt gebouwd in Noord-Chili op drie kilometer hoogte. Hij is ongeveer zo groot als een voetbalstadion en bestaat uit enorme spiegels die meer licht gaan opvangen dan alle grote, professionele optische telescopen van dit moment samen doen. Die spiegels liggen op dragers. VDL ETG Projects gaat die dragers voor de hoofdspiegel van 39 meter bouwen.

De enorme telescoop gaat wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk maken op het gebied van planeten, de samenstelling van nabije sterrenstelsels en het diepe heelal. De ondersteuningsstructuur zoals VDL die gaat bouwen houdt de hoofdspiegel van de telescoop voortdurend in de gewenste vorm, met nanometerprecisie.

Geweldig visitekaartje

De telescoop wordt gebouwd door de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Willem van der Leegte tekende donderdag op het kantoor van deze European Southern Observatory in Garching bei München het contract. “Geweldig dat ESO ons deze prestigieuze order gunt, dit is de eerste keer dat een contract van deze omvang op het gebied van de sterrenkunde naar een Nederlandse partij gaat. Dit project is een geweldig visitekaartje voor de Europese hightech toeleveringsindustrie. Hiermee kan VDL Groep zich verder profileren als hightech-speler en betekent dit een springplank naar onze betrokkenheid bij meer nieuwe telescopen van ESO die wereldwijd worden gebouwd.”