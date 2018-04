Nieky Holzken stapt de ring weer in en gaat voor eerste zege als profbokser

HELMOND - Nieky Holzken staat op 28 april in de Braden-Arena in Offenburg weer in de boksring. Zo'n twee maanden na zijn verloren gevecht tegen Callum Smith staat de bokser uit Helmond tegenover Bernard Donfack.

De voormalig kampioen kickboksen maakte de overstap naar het boksen. Eind februari stond hij in de World Boxing Super Series tegenover de Engelsman Smith. In de Champions League van het boksen verloor Holzken uiteindelijk op punten.

Holzken komt in actie tijdens een groot internationaal gala. In eerste instantie zou Holzken tegenover de Serviër Geard Ajetovic staan. De nummer 154 van de wereld heeft afgezegd. Donfack is nu de tegenstander. De uit Kameroen afkomstige bokser staat momenteel op plaats 230 van de wereld, 201 plaatsen lager dan Holzken.





Bokscarrière

“Ik ben vijf jaar ongeslagen geweest en heb zeven wereldtitels gewonnen. Maar de laatste drie jaar was de motivatie voor het kickboksen een beetje aan het wegebben, want mijn hart ligt eigenlijk bij het boksen", zei Holzken begin dit jaar in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont.