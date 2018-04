John Jorritsma en Paul Depla in de race voor Duidelijketaalprijs 2018

EINDHOVEN/BREDA - Je slaat met de vuist op tafel omdat je vindt dat jouw gemeenteraad financieel orde op zaken moet stellen. Je gaat tekeer tegen mannen die nog nooit een scheerapparaat hebben gezien, maar die wel tientallen panden op hun naam hebben staan. Dan mag je hopen dat het iets oplevert. In ieder geval levert het de Eindhovense burgemeester John Jorritsma een nominatie voor de Duidelijketaalprijs 2018 op.

Zijn collega Paul Depla van Breda is ook genomineerd voor de prijs. Later wordt duidelijk wat de verdiensten van Depla zijn.

Mark van Bommel

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Taalcentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Elk jaar kiezen de medewerkers een beroepsgroep uit om het taalgebruik van de leden door te lichten. Zo kon het gebeuren dat in 2010 beroepsvoetballer en PSV’er Mark van Bommel met de prijs aan de haal ging.

Dit jaar wordt het taalgebruik van de burgemeesters van de 25 grootste Nederlandse steden doorgelicht. Daarvan zijn er acht genomineerd omdat zij opvallend heldere taal gebruiken, dan wel recht voor z’n raap zeggen wat ze denken.

Op de website van de Duidelijketaalprijs worden de genomineerden beurtelings voorgesteld. Daarom weten we nu waarom John Jorritsma kans maakt op de taal. De verdiensten van Paul Depla volgen later,

Wijkkoningen

John Jorritsma, zo lezen we, schuwt duidelijke en soms harde taal niet om zijn punt te maken. Zo maakte hij dit jaar op de nieuwjaarsreceptie in stevige bewoordingen duidelijk dat de gemeenteraad van Eindhoven eerst eens financieel orde op zaken moet stellen, voordat er weer geld uitgegeven kan worden. En ook over zogenoemde ‘wijkkoningen’ is de burgemeester duidelijk. ‘Het is naïef dat mensen zo vrij mogen bewegen, terwijl duidelijk is dat er iets niet in de haak is. Jonge mensen die een nieuwe Porsche rijden en de benzine van hun uitkering betalen. Mannen die nog nooit een scheerapparaat hebben gebruikt, maar wel tientallen panden op hun naam hebben staan.’