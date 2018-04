Duitsers zien carnavalskraker 'Hé Jacqueline' wel zitten, 'Ein partyhit für Mallorca!'

EINDHOVEN/KEULEN - Hij is live. Sinds donderdagavond staat de Duitse versie van dé carnavalskraker van 2018, 'Hé Jacqueline (waar is de vaseline?)', online. En het ziet ernaar uit dat de Duitsers het nummer, gezongen door het drietal Dorfrocker, wel zien zitten. In ieder geval, als we de dj van de radiozender van Keulen mogen geloven.

'Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?', is de Duitse vertaling van het populaire Nederlandse feestnummer. Origineel is het natuurlijk van Mosterd na de Maaltijd, winnaars van de Kies je Kraker-trofee. Omroep Brabant belde met Radio Köln voor een eerste recensie. "Of het écht een carnavalsnummer wordt weet ik niet, maar het is zeker een partyhit voor Mallorca!", oordeelt de dj aldaar. "Warum nicht!"

Als er artiesten zijn die weten hoe het is om in Duitsland voet aan de grond te krijgen met een hit, dan zijn het de Gebroerders Ko wel. Hun 'Schatje mag ik je foto' deed het ontzettend goed bij de oosterburen.

Kippenvel

Volgens Ton Koopmans van de Gebroeders Ko geeft het 'kippenvel' als zoiets je als artiest overkomt. "Dat iemand in Duitsland daar interesse in heeft en dat je dan ook bij al die grote shows kunt optreden, waar miljoenen mensen naar kijken."

En een hit in Duitsland is niet alleen leuk, maar het verdient ook prima. "Door 'Schatje' hoeven wij niet meer te werken", aldus Ton. De toekomst zal uitwijzen of 'Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?' het net zo goed gaat doen als 'Schazi shenk mir ein foto'. Bekijk hieronder de video en oordeel zelf: