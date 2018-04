Michael van Gerwen verliest ook twee duel in Ahoy, Raymond van Barneveld met 5-7 te sterk

ROTTERDAM - Michael van Gerwen heeft voor de tweede avond op rij verloren in de Premier League. In Rotterdam kwam de topdarter uit Vlijmen nog dicht bij een gelijkspel tegen Raymond van Barneveld, maar hij stapte uiteindelijk met een 5-7 nederlaag van het podium.

Het begin van de wedstrijd was niet lekker voor Van Gerwen. Hij mocht beginnen, maar keek na de eerste leg al tegen een achterstand aan. Van Barneveld pakte een break en verzilverde die vervolgens door zijn eigen leg wel te winnen.

Nadat beide darters twee keer hun eigen leg wisten te houden, was het in leg zes echt spannend. Op het moment dat van Barneveld een 140-score gooide en op 124 kwam te staan, gooide Van Gerwen de maximale score. Vanaf 124 ging het voor Barney mis op bullseye. Zijn concurrent kreeg ook een kans om de leg naar zich toe te trekken, maar bij hem ging het mis op dubbel dertien. Van Barneveld kwam daarna op 2-4.

Na een twaalfdarter van Van Gerwen liep Barney weg bij zijn tegenstander. Van 3-4 werd het 3-6. Van Gerwen wist op dat moment dat een gelijkspel het maximaal haalbare was tijdens speeldag twaalf in de Premier League. Met twee legs op rij kwam de groene sloopkogel tot een beslissende leg. Daarin ging het bij de derde pijl mis op een 164-finish. Van Barneveld pakte daarna de kans door 68 uit te gooien.

Lees hieronder het verloop van de wedstrijd per leg terug.

Leg 12, 5-7: Van Gerwen mist een pijl op een 164-finish. Van Barneveld lukt het vervolgens wel om 68 uit te gooien. Daarmee pakt hij de winst en twee punten.

Leg 11, 5-6: Er komt een beslissende leg. Van Gerwen komt via dubbel twintig terug in de wedstrijd. Wordt het een gelijkspel of pakt Van Barneveld de winst met 5-7.

Leg 10, 4-6: Mighty Mike geeft zich nog niet gewonnen. Met een break komt hij weer een beetje terug in de wedstrijd. Hij is weer in twaalf darts uit.

Leg 9, 3-6: Van Gerwen kan hooguit een punt overhouden aan de ontmoeting met Van Barneveld. Met een 81-finish komt Barney op 3-6.

Leg 8, 3-5: Van Barneveld vergroot de voorsprong weer. Hij mist twee pijlen op een dubbel, maar dat heeft geen gevolgen.

Leg 7, 3-4: Van Gerwen sluit weer aan. Met een twaalfdarter pakt hij de zevende leg.





Leg 6, 2-4: Op het moment dat Van Barneveld met een 140-score op 124 komt, gooit Van Gerwen 180. Vanaf 124 mist Barney op bullseye. Van Gerwen mist vervolgens de dubbel dertien om de winst te pakken. Van Barneveld begint zijn volgende leg met een enkele veertien. Hij herpakt zich en pakt de leg alsnog.

Leg 5, 2-3: Met Van Barneveld nog op 99 is Van Gerwen uit. Hij heeft aan één pijl genoeg om de winst te pakken in de vijfde leg.

Leg 4, 1-3: Mighty Mike legt de druk bij Van Barneveld. Hij zet zichzelf weg op dubbel vier. Barney staat op 36. De eerste twee pijlen op een dubbel gaan nog mis, maar de derde is raak.

Leg 3, 1-2: Van Gerwen staat ook op het scorebord. Met zijn tweede pijl op een dubbel in de derde leg is het raak. Hij is in zijn eigen leg uit in zestien darts.





Leg 2, 0-2: Ook de tweede leg gaat naar Van Barneveld. Hij weet de break te verzilveren door zijn eigen leg te houden. Van Gerwen heeft na twee legs één pijl op een dubbel gekregen. Van Barneveld al acht.

Leg 1, 0-1: Een tegenvaller voor Van Gerwen. De nummer één van de wereld mag beginnen aan de wedstrijd, maar verliest de eerste leg. In vijftien darts is hij uit.









LEES OOK: Publiek kan smullen bij Michael van Gerwen-Raymond van Barneveld: 'Benieuwd voor wie de fans zijn'