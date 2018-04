Dodelijk ongeval op Kempenweg tussen Budel en Weert

BUDEL - Een vrachtwagen van een Budels bedrijf is donderdagmiddag betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval net over de grens met Limburg in Weert. Het ongeluk gebeurde rond halfvijf op de splitsing Kempenweg-Trancheeweg.

Bij het ongeval kwam een 86-jarige man uit Herten om het leven. De bijrijder, een 69-jarige man uit Roermond, raakte zwaargewond. De automobilist wilde vanuit de Trancheeweg de Kempenweg op rijden, en botste daarbij met de vrachtwagen.

Hoe het met de vrachtwagenchauffeur gaat is niet bekend. De weg was door het ongeval uren afgesloten.