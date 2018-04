Agressieve automobilist gearresteerd na ernstig ongeval in Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietser is donderdag zwaar gewond geraakt op de Rielsedijk in Eindhoven. Volgens omstanders reed een auto in volle vaart tegen de fietser op. Het slachtoffer werd met een traumaheli naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist werd gearresteerd omdat hij agressief was tegen omstanders.

Op dat deel van de Rielsedijk mag je maar 30 km/h rijden. Het is een fietspad waar de auto te gast is. Omstanders hebben tegenover de politie verklaard dat de automobilist veel te hard reed. Ze vertelden dat het zo hard ging dat de auto werd gelanceerd toen die over een verkeersdrempel reed. De auto kwam dertig meter verder tot stilstand.