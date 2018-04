Balende Michael van Gerwen niet in de war na twee nederlagen: 'Zuur voor het publiek'

ROTTERDAM - Michael van Gerwen heeft de dubbele avond Premier League in Rotterdam afgesloten zonder goed gevoel. De nummer één van de wereld verloor woensdag van Peter Wright, donderdag volgde een nederlaag tegen Raymond van Barneveld. "Maar er is geen man overboord, ik sta nog eerste."

"Ik baal, natuurlijk. Dit is nooit eerder voorgekomen. En het is extra zuur voor eigen publiek. Maar ik kan het alleen mezelf aanrekenen", zei Van Gerwen na de 7-5 nederlaag tegen Van Barneveld.

"In beide wedstrijden gooi ik een beter gemiddelde, maar ik kan het niet afmaken. Op de juiste momenten doen Wright en Van Barneveld mij pijn. Ik kan niemand anders de schuld geven. Ik kan alleen hun een veer in de kont steken", zei Van Gerwen, afsluitend met een kleine glimlach.





'Niet lekker'

Het ontbrak Van Gerwen aan een goed gevoel. "Afgelopen weekend was het ook al niet lekker. Ik speel altijd wel een bepaald niveau, meestal laten tegenstanders dan steken vallen. Dit keer niet. Ik heb mezelf tekort gedaan. Maar er is nog geen man overboord.

"Ik sta nog eerste. Alleen wil je het jezelf een stuk makkelijker maken en dat heb ik in de afgelopen twee dagen niet gedaan", zegt Van Gerwen, die met een wedstrijd minder gespeeld nu één punt voorsprong heeft op Gary Anderson en Rob Cross.

Niet in de war

Van Gerwen is na de dubbele nederlaag niet in de war. Hij gaat de komende dagen lekker relaxen met zijn vrouw en dochter. "Volgende week speel ik weer twee wedstrijden. Ik voel me goed en sta nog voor op de rest. Ik moet door. Nederlagen horen er ook bij, hoe zuur dat ook is."