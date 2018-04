Enthousiaste ontvangst van cabaretdebuut zeventienjarige Kai

EINDHOVEN - Kai Bodewitz zal de avond van de 19de april niet snel vergeten. De zeventienjarige Eindhovenaar gaf donderdag zijn allereerste onemanshow. Niet in het buurthuis of op zijn school, maar in het grote Parktheater in Eindhoven. Zijn reactie na afloop van de voorstelling: 'Er moet nog veel geoefend worden, maar het begin is er."

Een bijna uitverkochte Philipszaal reageerde enthousiast op het eerste optreden van Kai. In dat publiek veel oude bekenden van de kersverse cabaretier. Een bezoekster die hem nog kent van de basisschool weet zich te herinneren dat hij toen al geinteresseerd was in cabaret. "Maar hij wilde zelf niet op de voorgrond staan en bij de eindmusical ging hij voor de kleinste rol."



'Ongelofelijk gelachen'

"Vooral zijn 'foute' uitleg van de brave kinderliedjes vond ik erg grappig," was een andere reactie."Ik vond het erg knap. Je moet het maar durven als zeventienjarige." Zijn huidige stagebegeleidster op de school waar Kai als klasse-assistent stage loopt zei na afloop: "Ik heb ongelofelijk gelachen. Ik vond het fantastisch." En zij voegde eraan toe:"Ik vind het briljant dat iemand zijn droom naleeft en meteen al zijn eerste show zo kan neerzetten."



"We kennen hem als iemand die in al zijn verhalen altijd heel theatraal is, maar dit hadden we niet verwacht," zei een andere collega. "Als hij zegt dat hij over tien jaar in Carré wil staan geloof ik hem meteen, ik zie het hem ook doen."