Auto belandt in sloot na botsing met vrachtwagen: A58 drie kwartier dcht

De weg is afgesloten. Foto: ANP

OIRSCHOT - De A58 naar Eindhoven was vrijdagochtend van zes uur tot kwart voor zeven afgesloten bij knooppunt De Baars, bij Tilburg. Daar belandde een auto in de sloot na een botsing met een vrachtwagen.

De afsluiting van de weg leidde tot zeven kilometer file, goed voor een halfuur vertraging.

Omrijden

Verkeer vanuit Tilburg werd geadviseerd vanaf knooppunt De Baars om te rijden via Den Bosch en de A65 en de A2 te nemen. Om kwart voor zeven werd de weg weer vrijgegeven. Al wijst Rijkswaterstaat erop dat het 'nog wel even doorbijten zal zijn' voordat de file is opgelost.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Meer informatie volgt.