Ombudsman wil onderzoek Johan van Laarhoven afmaken: 'Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt'

TILBURG - De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat bij wijze van uitzondering toch aan de slag met zijn onderzoek naar de klachten van Tilburger Johan van Laarhoven. Van Zutphen kreeg tot dusver geen medewerking van de politie en justitie, omdat er nog een strafzaak loopt tegen de Tilburger de in Thailand is veroordeeld voor witwassen van drugsgeld.

De ombudsman wil zijn onderzoek niet weer uitstellen, nu er nog steeds geen reëel zicht is op behandeling van de strafzaak. Dat schrijft hij aan minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Ik acht het van groot belang het onderzoek naar de klachten niet opnieuw op de lange baan te schuiven. Ik wens het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden", aldus Van Zutphen.

Rechtshulpverzoek

Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand gearresteerd op basis van een Nederlands rechtshulpverzoek en zit daar sindsdien vast. De coffeeshopbaas is het niet eens met de manier waarop het Nederlandse Openbaar Ministerie destijds informatie heeft gedeeld met de Thaise autoriteiten.

De Nationale ombudsman kondigde zijn onderzoek een jaar geleden aan. Het richt zich vooral op de afwegingen die het OM en de politie hebben gemaakt voor het rechtshulpverzoek en een brief aan Thailand. "Het is belangrijk dat hier duidelijkheid in komt voor iedereen."

Informatie van het ministerie en de politie is volgens hem essentieel om het onderzoek te kunnen afronden en hij rekent er op dat de betrokken partijen inmiddels wel willen meewerken, schrijft hij. Van Zutphen: "Het is aan mij om te beslissen of ik een klacht in behandeling neem." Binnen twee weken wil de ombudsman afspraken hebben gemaakt met de minister.

The Grass Company

In Nederland is Van Laarhoven een van de hoofdverdachten in de strafzaak tegen coffeeshopketen The Grass Company die hij in Den Bosch en Tilburg heeft opgericht. Samen met de drie andere leidinggevenden wordt hij beschuldigd van witwassen, oplichting, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie.

Vorige maand werd bekend dat Johan van Laarhoven een dagvaarding heeft gekregen van de Nederlandse officier van justitie. Met die dagvaarding zou uitzetting naar Nederland een mogelijkheid kunnen zijn. Het is nog onduidelijk of dat ook gebeurt.

