Koninklijk ontbijtje en dan sporten: zonovergoten Koningsspelen voor Brabantse basisschoolkinderen

BAVEL - Volgende week is het pas Koningsdag, maar op alle basisscholen in Nederland barst het oranje feest deze vrijdag al los. Traditioneel op de laatste vrijdag voor Koningsdag zijn namelijk de Koningsspelen. Ook in Bavel op basisschool De Spindel doen ze daar aan mee. Zo’n sportdag moet natuurlijk met een goede bodem begonnen worden. Dus gingen de kinderen ’s morgens iets vroeger naar school dan normaal voor een koninklijk ontbijtje.

Gezond ontbijt

Op de ontbijttafel in het klaslokaal is dit jaar weinig zoet beleg te vinden. Dat is sowieso wel een beetje de bedoeling. Maar dit jaar mochten de kinderen zelf bedenken wat ze wilden ontbijten. Op de boodschappenlijstjes kwamen veelvuldig gezonde producten voor, zoals appels, komkommers en smeerkaas. “De ontbijtjes zijn op alle basisscholen in Nederland hetzelfde”, vertelt juf Eveline.





Aan de ontbijttafel in de kleuterklas zit ook Mees uit groep 1/2. Hij stopt een lekker een stukje komkommer in z’n mond. “Thuis eet ik eigenlijk altijd een boterham met vleeswaren!” Voor het ene kind is het schoolontbijtje dus een welkome afwisseling, maar een ander ontdekt bijvoorbeeld dat je ook andere dingen kunt eten tijdens het ontbijt dan de standaard boterham.



Oranje boven (of eigenlijk overal!)

Alle kinderen zijn vrolijk oranje gekleed. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij op de koninklijke sportdag. Op het programma staan veel buitenspelletjes. Maar er wordt ook wel echt gesport op de laatste dag voor de meivakantie. “Zo gaan we vandaag hockeyen, dansen en zelfs yoga doen!” Niet alleen het ontbijt is dus veelzijdig, ook de activiteiten het sportveld lopen uiteen. “We hebben de Koningsspelen eigenlijk gecombineerd met onze sportdag”, aldus de juf.

De kleuters sporten doen tot halféén mee aan de sportdag, de groepen drie tot en met acht zijn de hele dag in touw. Tot om halfdrie de schoolbel gaat en de vakantie begint. Ergens tussendoor komt in Bavel ook nog ‘de koning’ op bezoek. Niet de echte natuurlijk, want koning Willem-Alexander is vrijdag bij de aftrap van de Koningsspelen in Twello in Gelderland.