18-jarige Renee in gemeenteraad Valkenswaard: 'Eerste motie is al aangenomen!'

VALKENSWAARD - Ze moet nog eindexamen doen, maar donderdag hield ze al haar eerste speech voor de raad in Valkenswaard: de 18-jarige Renee Smulders. Precies een maand geleden werd ze gekozen om plaats te nemen in de gemeenteraad.

Smulders is een van de jongste gemeenteraadsleden van het land. De jonge Valkenswaardse stond op plaats drie op de lijst Helder en Gedreven (H&G). Na een spannende verkiezingsdag en haar benoeming is het vierjarige gemeente-avontuur nu echt begonnen.



Maidenspeech

Donderdagavond was het meteen al spannend voor het kersverse raadslid. Ze hield haar zogenoemde ‘maidenspeech’. Dat is het debuutbetoog van een nieuw raadslid. En dat deed ze met succes, vertelt Renee vrijdagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.



“We dienden een motie in en die is aangenomen!” Door Renee kunnen 65-plussers in Valkenswaard binnenkort een middag of een ochtend gratis gaan zwemmen in het zwembad. “Dat is goed voor de lichamelijke conditie, maar het gaat ook de eenzaamheid tegen, want daar kunnen ouderen elkaar ontmoeten.”



Een goed betoog houden is Renee niet vreemd. Ervaring deed ze op in de medezeggenschapsraad van haar middelbare school, het Were Di. "Ik vind het gewoon super interessant om al die stukken te lezen en mee te denken over beleid."



Studeren

Nu zit Renee nog op school, maar volgend jaar gaat de jonge politica studeren. Maar dat gaat haar niet belemmeren in haar werk als raadslid. “Raadslid zijn, is ook te combineren met een echte baan. Dus waarom niet met een studie?”



Wel zal ze dan veel in Tilburg te vinden zijn, want daar gaat het raadslid Economie en Bedrijfseconomie studeren aan de universiteit. “Maar ik moet als raadslid natuurlijk in Valkenswaard blijven wonen. Gelukkig heb ik niet voor een studie ver weg gekozen. En na de studie op naar Den Haag!”