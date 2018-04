Zwartgeklede man met pet en zonnebril overvalt Kruidvat in Ulvenhout

ULVENHOUT - De politie is vrijdagmorgen uitgerukt voor een overval op het Kruidvat aan de Dorpstraat in Ulvenhout. De overvaller kwam de winkel binnen en dreigde dat hij zou gaan schieten met een wapen.

De overvaller koos voor een vestiging van drogisterijketen Kruidvat. Of en wat de man heeft buitgemaakt, is niet bekend. Vrijwel direct na de overval is er een Burgernetmelding uitgegaan. De politie vraagt buurtbewoners alert te zijn en uit te kijken naar de man.

De overvaller is een man tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij was in het zwart gekleed en is er na de overval te voet vertrokken.