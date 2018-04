Geniet nog maar even, na het weekend is het twaalf graden koeler: 'We zijn gewoon super verwend'

DE BILT - Donderdag was het de warmste 19 april ooit gemeten. In Eindhoven werd een temperatuur van 29,1 graden bereikt. Maar het is snel over met de pret. Na het weekend daalt de temperatuur met liefst tien tot twaalf graden.

Deze vrijdag wordt het - net als donderdag - nog zomers warm in Brabant. "Met een temperatuur van 25 graden in het uiterste westen - vanwege wind die vanaf zee gaat waaien - tot 28 graden in het oosten", vertelt Alfred Snoek van Weer.nl. "Slechts af en toe is er een wolkensluiertje aanwezig."

Onweer

Dit weekend houdt het mooie lenteweer aan. Met name zondag wordt het warm, maar 's avonds slaat het om. Je moet dan rekening houden met wolkenvelden, buien en het kan dan soms stevig waaien.

"Zondagavond kunnen er ook onweersbuien zijn", waarschuwt Snoek. "Maar niet overal hoor. Misschien loopt het met een sisser af."

Heel normaal

Maandag daalt de temperatuur aanzienlijk, maar verwacht de meteoroloog nog een grotendeels droge dag. Dinsdag en woensdag moeten we rekening houden met regen.

"Dinsdag vooral later op de dag, maar woensdag is het echt een tijdje druilerig. Dan wordt het zo'n dertien tot veertien graden. Dat is misschien even wennen, maar het is heel normaal voor deze tijd van het jaar. We zijn deze dagen gewoon super verwend."