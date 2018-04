Man (77) overleden na aanrijding op een fietsstraat in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man (77) uit Geldrop is overleden na een aanrijding die donderdagavond plaatsvond op de Rielsedijk in Eindhoven. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer reed daar op de fiets toen hij rond halfnegen 'in volle vaart' werd aangereden door een automobilist. Die is aangehouden.

Agressief

Deze 22-jarige Eindhovenaar gedroeg zich agressief tegenover agenten en andere mensen die stonden te kijken. Volgens getuigen reed de automobilist veel te hard over de fietsstraat. Dit is een weg waar fietsers voorrang hebben en auto's slechts met een snelheid van dertig kilometer per uur overheen mogen.

De politie onderzoekt of de automobilist onder invloed was.