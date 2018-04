VVD wil fusie Brabantse waterschappen: minder lasten voor burgers

DEN BOSCH - De VVD in provinciale staten wil laten onderzoeken of het mogelijk is dat de drie Brabantse waterschappen fuseren. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen gezegd tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Fusie kan leiden tot onder meer belastingverlaging voor de Brabanders.

Sinds 2000 bestaan er regels om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in heel Europa te garanderen.

Te weinig slagkracht

Volgens de VVD moeten de Brabantse waterschappen fuseren om aan die regels te kunnen voldoen. Volgens Gruijthuijsen is in Limburg bewezen dat twee verschillende waterschappen te weinig slagkracht hebben.

Samenvoeging van waterschappen in Overijssel en Drenthe heeft volgens de VVD juist aangetoond dat het daar beter gaat. Dat heeft voor de inwoners zelfs geleid tot een verlaging van de waterschapsbelasting.

Minder kosten

Een fusie van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Waterschap de Dommel, kan volgens de VVD leiden tot minder kosten voor het kantoorpersoneel en ook tot lagere lasten voor de Brabanders.

Als er één waterschap is worden de lijntjes met het provinciebestuur ook korter en dat is volgens de VVD ook een manier om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het Brabantse grond- en oppervlaktewater wordt gegarandeerd.