Buurtraad Tilburg test camping Roadburn uit: 'Rustiger dan Franse camping met veel Nederlanders'

TILBURG - Lange baarden, zwarte T-shirts met doodshoofden en veel tatoeages. De bezoekers van het festival Roadburn zien er imposant uit, maar blijken zeer vreedzaam. En brandschoon. Op het groene gras tussen de tentjes is geen bierblikje te bekennen. Misschien dat het de direct omwonenden van de geplande stadscamping op het voormalige NOAD-terrein in Tilburg alvast een beetje kan geruststellen.

Want die zijn niet blij met de komst van de camping voor maximaal 750 gasten op het voetbalterrein. Bep Boons zit met haar idyllische achtertuintje vlakbij de beoogde plek waar de camping moet komen. "Ik ben bang dat mensen hun behoefte gaan doen hier tegen de schutting, dat hebben we al eens meegemaakt." Buurtbewoners Frans Swolfs en Claudia Haverland maken zich zorgen over het verkeer. "Er is niet genoeg ruimte voor al die auto's die gaan komen", denkt Claudia.

Buurtbewoonster Josyne van Boldrik heeft inmiddels een petitie met 150 handtekeningen aangeboden aan de wethouder. "We maken ons zorgen over geluidsoverlast en drugsgebruik, de buurtkinderen spelen hier graag."













Brigitte Blanken van de Stichting Stadscamping Tilburg is geschrokken van de petitie. "We dachten dat we inmiddels goed met de buurt overweg konden. We hadden een klankbordgroep georganiseerd om met de bewoners te praten over de camping. Inmiddels hebben we een nieuwe bijeenkomst gepland. We willen de buurt echt niet tot overlast zijn."

De stadscamping van Roadburn zit aan de Oisterwijksebaan. Bij de omwonenden lijkt er inmiddels vertrouwen te zijn. Volgens de voorzitter van de buurtraad van de Armhoefse Akkers, Lout Donders, was er onrust in de buurt toen de camping er kwam. "Ik vond als voorzitter dat ik dan ook eens zelf moest gaan kijken."













Inmiddels heeft Donders er een nachtje geslapen. "Ik heb nog nooit zoveel leuke mensen ontmoet. Het is hier rustiger dan een gemiddelde camping in Frankrijk met veel Nederlanders."