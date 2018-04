Amercentrale Geertruidenberg 11 weken dicht voor grote beurt

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale in Geertruidenberg gaat vanaf maandag elf weken dicht voor groot onderhoud. Alle installaties, kabels en software worden gecontroleerd, schoongemaakt of vervangen. De revisie is als een grote beurt voor een auto: eens in de zoveel tijd moeten alle onderdelen grondig worden nagekeken of vervangen. Daar heeft eigenaar RWE zo’n 1500 extra mensen voor nodig.

"Dit is een gigantische logistieke klus", zegt Chris Scheerder, manager van de Amer. "We kijken de centrale van boven tot onder na, en van links naar rechts. Elk kabeltje, elke leiding en alle installaties.



'Spannende hersenoperatie'

Een van de grootste uitdagingen is de vervanging van het besturingssysteem, de software waarop de centrale draait. Daarbij moeten 85.000 kabels worden losgemaakt en weer opnieuw geïnstalleerd. "Als één zo’n kabel niet goed is aangesloten, kan het betekenen dat de centrale niet opstart", aldus Scheerder. "Dit is dus een spannende hersenoperatie, maar we zijn goed voorbereid."



De Amercentrale produceert elektriciteit voor ruim één miljoen huishoudens en warmte voor 40.000 huishoudens en zeshonderd bedrijven. De revisie heeft voor deze afnemers geen gevolgen. De stroomvoorziening wordt overgenomen door andere centrales in Nederland. De warmteproductie wordt voortgezet door de warmteketels van Ennatuurlijk op het terrein van de Amercentrale.



Biomassa

Amer 9 werd in 1993 in gebruik genomen als kolencentrale. Inmiddels maakt RWE, eigenaar van de centrale, de overstap van kolen naar biomassa. Deze biomassa bestaat uit resten uit de hout- en bosbouw, alles wat niet geschikt is voor bijvoorbeeld het maken van meubels en papier. Ook wordt op het terrein van de centrale met duizenden zonnecollectoren Zonnepark Amer gebouwd en bestaan er plannen voor vijf grote windmolens.