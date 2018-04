Brabant moet een windmolenpark kopen, vindt D66

DEN BOSCH - D66 in provinciale staten wil dat Brabant een windmolenpark gaat kopen. Als dat niet kan, moet de provincie fors gaan investeren in een windmolenpark. Dat bleek vrijdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

De provincie staat er financieel niet slecht voor. Volgens D66-voorzitter Arend Meijer moet dat geld nu worden geïnvesteerd voor de komende generatie Brabanders. Het mes snijdt volgens Meijer aan twee kanten: de onvermijdelijke overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie (de zogenoemde energietransitie) krijgt een ruggensteun en aan de andere kant is de aankoop van een windmolenpark een ‘slimme duurzame investering’.

Aandelen voor Brabanders

Want, zeggen de democraten, investeren in windmolenparken is inmiddels rendabeler dan andere beleggingen. Daarmee geeft D66 toe dat het voorstel niet alleen door ideologie wordt ingegeven maar dat er ook sprake is van provinciaal eigenbelang. Het geld dat wordt verdiend, kan dan weer gebruikt worden om de komende decennia de energietransitie te betalen. Overigens hoeft van D66 niet alle winst in de provinciekas te vloeien. De inwoners van Brabant moeten de kans krijgen aandelen te kopen zodat zij kunnen meeprofiteren.

Waar het windmolenpark moet komen, heeft D66 nog niet bepaald. De partij vindt dat gedeputeerde van Merrienboer daarover met de Brabantse gemeenten moet gaan praten.