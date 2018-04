Picnic jaagt op Brabantse consument

EINDHOVEN - Over een aantal jaar bestellen we onze boodschappen online want niemand houdt van sjouwen met de dagelijkse boodschappen. Die voorspelling doet een van de oprichters van online-supermarkt Picnic. Supermarktketen Jumbo heeft er een serieuze concurrent bij.

Gisteren werd een distributiecentrum in Eindhoven geopend. Dit distributiecentrum wordt met 18.000 vierkante meter bijna zo groot als de drie huidige distributiecentra - in Nijkerk, Utrecht en Diemen - bij elkaar. Picnic koos voor Eindhoven omdat honderden Eindhovenaren hadden aangegeven dat ze bij de online kruidenier boodschappen willen bestellen.

Tijd over

Geen gesjouw met aardappelen, koffie en cola. Hoe zou het zijn als je nauwelijks tijd kwijt bent aan de dagelijkse boodschappen? Volgens Michiel Muller, een van de vier oprichters van Picnic kunnen offline shoppers zich daar nog weinig bij voorstellen. "Veel mensen gaan trouw iedere zaterdag naar de winkel om boodschappen te doen. Op en neer met de auto, parkeren, winkel in. Daar zijn ze dan uren mee kwijt. Je beseft dat pas als je het níet meer doet. Dan heb je ineens tijd over om bijvoorbeeld naar de voetbalwedstrijd van je zoontje te gaan"

Picnic begon twee jaar geleden in Amersfoort. Vandaag de dag kent daar ruim 25 procent van alle huishoudens de online supermarkt. Het online marktaandeel is in deze stad volgens Picnic zo'n 80 procent. Muller mikt ook in Brabant op dit succes.



In vergelijking met de cijfers van supermarktgigant Jumbo, valt Picnic in het niet. De supermarktgigant uit Veghel heeft 583 winkels, 60.000 medewerkers en 32.000 verschillende producten. Hun omzet is veel hoger dan die van de kleine online supermarkt. Het is David tegen Goliath. In het Bijbelse verhaal slingert David een steen tegen het voorhoofd van de reus. Picnic zet een ander wapen in; de gratis bezorging. Picnic laat kleine, elektrische wagens 'melkboerrondjes' rijden. De wagens blijven in een bepaalde wijk rondrijden en kunnen zo heel precies de boodschappen bezorgen.

Zorgen

Moet Jumbo zich zorgen maken? Die vraag leggen we voor aan retaildeskundige Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen. "Zorgen is een groot woord. Picnic doet het goed met 10 procent online marktaandeel. Maar alle online boodschappen tesamen maken slechts drie procent uit van de supermarktomzet, dus 97 procent van de boodschappen wordt nog steeds in de winkel gekocht." Sloot verwacht dat steeds meer mensen hun boodschappen online gaan bestellen, maar dat de gewone supermarkten nog lange tijd zeer dominant zullen blijven.

Sloot: "De winkel biedt veel meer dan alleen dagelijkse boodschappen. De Jumbo Food Market is daar met koken in de winkel en een restaurant een goed voorbeeld van. Je kunt het vergelijken met live voetbal kijken. Veel mensen kijken het ook op de tv maar de stadions zitten nog steeds vol.”