Twee overvallen in half uur, politie houdt rekening met dezelfde overvaller

BREDA / ULVENHOUT - De politie houdt er sterk rekening mee dat de twee overvallen op vrijdagochtend door één persoon zijn gepleegd. Rond kwart over negen werd de Kruidvat aan de Dorpstraat in Ulvenhout overvallen. Zo'n dertig minuten later sloeg de overvaller bij de Etos aan de Bisschopshoeve in Breda toe.

In Ulvenhout stapte de overvaller binnen en dreigde te gaan schieten als hij geen geld kreeg. De medewerkers van de Kruidvat namen geen risico en overhandigde de man contant geld. Vervolgens ging de man er te voet vandoor.

Tweede keer

Amper dertig minuten later was het raak bij de Etos in Breda. Ook hier dreigde de overvaller met een vuurwapen en liep de deur met een onbekend geldbedrag uit. Vervolgens liep de man richting de Albert Heijn.

In beide gevallen ging het om een blanke man van in de dertig. De man had opvallende bakkebaarden en droeg een hoodie van het merk Umbro. Ook had hij een zwart petje en blauwe Adidasschoenen aan. Na beide overvallen ging er een burgernetmelding uit. Tot nu toe zonder resultaat.

Niemand raakte gewond tijdens de overvallen. Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld.