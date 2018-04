Woning verwoest bij flatbrand in Den Bosch

DEN BOSCH - Bij een brand in een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch is een woning volledig uitgebrand. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Bewoners van de betreffende woning waren niet thuis. Andere bewoners van de flat werden geëvacueerd. De brandweer kreeg de brand op tijd onder controle en kon voorkomen dat de brand verder uitsloeg naar andere woningen in de flat.