Aspergebitterbal en aspergejam, je koopt ze in het winkeltje bij de aspergeboer

CROMVOIRT - Het gaat goed, heel goed met de aspergetelers in onze provincie. Jaar in, jaar uit worden er meer asperges geoogst en eten we ook meer asperges. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat het heel goed gaat met de verkoop van het Witte Goud blijkt ook uit de enorme hoeveelheid winkeltjes en kraampjes in het buitengebied, Brabant staat er vol mee en er worden goede zaken gedaan.

Alleen al in de driehoek Den Bosch, Vught, Waalwijk zijn er heel wat winkeltjes en stalletjes waar je asperges kunt kopen. “We zitten hier met tien aspergetelers in een klein gebied en die hebben allemaal ook een eigen winkeltje”, zegt Lean Eijkelmans van Verhoeven Asperges uit Cromvoirt. Bij Verhoeven hebben ze een winkel aan de boerderij, waar oma veertig jaar geleden voorzichtig begon met de verkoop van asperges.

Aspergeparadijs

De vele stalletjes langs de weg zijn voor iedereen van verre herkenbaar. “Een parasolletje, vlaggen en ook de verkoop van ijs, want het is breder dan alleen de verkoop van asperges”, vertelt Jaap Bongers. “Het straalt ook wel een bepaalde gezelligheid uit.” Lean Eijkelmans benadrukt dat er overigens wel verschillen zijn tussen Brabant en Limburg, als het gaat om aspergeverkoop. “In Limburg heb je meer stalletjes langs de weg en in Brabant meer boerderijwinkels.”

In Cromvoirt is het kleine winkeltje van vier decennia geleden uitgegroeid tot een aspergeparadijs. Waar naast de asperge zelf, ook veel van asperges afgeleide producten worden verkocht. Van aspergebitterbal tot en met aspergejam, het is allemaal verkrijgbaar.

Gouden toekomst

Dat ook jongeren brood en toekomst zien in het telen van asperges blijkt uit de keuze van Edwin Verhoeven. Hij is toegetreden tot het bedrijf van zijn vader met de bedoeling het in tien jaar volledig over te nemen. Hij onderschrijft dat de positieve cijfers van het CBS. “Maar het is nog steeds hard werken, het komt niet vanzelf.”