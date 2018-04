Problemen met arbeidsmigranten gaan steeds meer knellen

DEN BOSCH - De problemen met arbeidsmigranten in Brabant beginnen steeds meer te knellen. Coalitie en oppositie in Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk iets gaan doen aan de positie van arbeidsmigranten.

Dat zijn vooral Oost-Europeanen die tijdelijk in Brabant in de landbouw en de uitdijende magazijnen werken, maar voor wie er niet voldoende huizen zijn. Bovendien is de relatie tussen de arbeidsmigranten en hun Nederlandse omgeving vaak moeizaam.

Breed maatschappelijk vraagstuk

De kwestie van de arbeidsmigranten was een belangrijk punt tijdens de vergadering van Provinciale Staten en leidde tot een niet zo vaak geziene eensgezindheid. Er was geen partij die er niet iets van vond. Een breed maatschappelijk vraagstuk vond iedereen.

Coalitiepartijen PvdA, VVD, SP en D66 dienden samen met oppositiepartij GroenLinks een motie in waarin zij GS opriepen het probleem binnen een paar maanden goed in beeld te brengen en voorstellen te doen hoe de provincie het op kan lossen. Bijna alle andere oppositiepartijen dienden samen een amendement in met dezelfde strekking.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar

De provincie moet dat vooral niet alleen doen, vinden de partijen, want het probleem gaat ook gemeenten, werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus en de arbeidsmigranten en hun buren aan. Vooral gemeenten moeten op dat gebied gaan samenwerken.

“Geen enkele gemeente kan zich onttrekken aan deze maatschappelijke opgave”, aldus de meerderheid van Provinciale Staten. Daarvoor is het belang van arbeidsmigratie te omvangrijk. “Want”, zeggen de vijf partijen, “arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Brabantse economie.”