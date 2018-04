Eigenaar sluit hertenweide bij restaurant in Udenhout na aanhoudende dierenmishandelingen

UDENHOUT - In de hertenweide bij restaurant en zalencentrum Landgoed Bosch en Duin in Udenhout zijn de afgelopen periode meerdere dieren mishandeld. Om deze reden heeft de eigenaar besloten om de dieren op andere plekken onder te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Deze week werd er nog een hertje gevonden met een touw verstrikt in zijn gewei. Dat zou volgens werknemers van het restaurant zijn gedaan door kwajongens. Of de andere dieren door dezelfde jongens zijn toegetakeld is niet bekend.

Ondergebracht bij kinderboerderijen

De meeste dieren - naast herten ook onder andere ezels en paarden - zijn inmiddels ondergebracht bij kinderboerderijen in de buurt. Voor het hert dat met het touw in zijn gewei werd gevonden, is nog geen nieuw onderkomen gevonden. Het beestje is erg schuw en moeilijk te vangen. Daardoor is het ook nog niet gelukt om het touw te verwijderen.